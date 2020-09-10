Bursa'da korku dolu anlar! Kontağı çevirince araç alev aldı

Olay, şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfullah Varlı, bir buçuk senedir otomobiline benzin yerine gaz aldı. Otomobilini bir süredir gazlı kullandığını hatırlayan Varlı, benzinliğe giderek otomobile benzin aldı. Çalıştığı iş yerinin bahçesine geldiğinde gazda çalışır halde bulunan otomobilini gazdan benzine geçirince otomobil bomba gibi patladı. Benzine geçtiği esnada patlayan otomobil motor kısmından alev almaya başladı. Otomobilin alev almasıyla direksiyon başındaki Varlı kendisini hemen dışarıya atarken, yan tarafta park halinde bulunan kamyonetin kasasındaki Hüseyin Karakoç ise yaşadığı panikle hızla uzaklaştı.

BİRİ OTOMOBİLİ SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI DİĞERİ KAMYONETİ KAÇIRDI

Meydana gelen patlamanın ardından panikle uzaklaşan Varlı ve Karakoç, daha sonra araçların yanına geldi. Varlı, yangın söndürme tüpüyle otomobilin kurtarmaya çalışırken, bir fabrika çalışanı da çalıştığı iş yerine ait olan kamyoneti yangından kaçırdı. Kısa sürede yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülürken, otomobilin elektrik tesisatının ve hortumlarının yandığı belirlendi.