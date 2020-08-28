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Bursa'da korku dolu anlar! Ölümden böyle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2020 10:26 | Son Güncelleme

Bursa'da yol kenarında seyir halindeki bir araca tutunarak ilerleyen bisikletli, bir anda dengesini kaybedince korkunç anlar yaşandı. Düşerek sürüklenen gencin o anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Bursa-Yalova karayolunda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, onlarca aracın seyretmesine aldırış etmeyen bir genç bisikletiyle karayoluna çıktı. Bir süre bisikletle seyreden genç daha sonra aynı istikamette giden bir aracın arkasına tutundu. Adeta ölüme davetiye çıkartarak hareket halindeki araca tutunup yolculuk yapan bu genç, bir ara dengesini kaybederek düştü. Gencin o anları başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedilirken, gence birşey olmaması yüreklere su serpti. İHA

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