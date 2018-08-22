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Bursa'da korku dolu anlar! Tüfekle iş yerini bastı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 18:35 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Eyüp D.(31), aralarındaki husumet nedeniyle baskın yaptığı iş yerinde ağabeyi Ferit D.yi (42), tüfekle bacağından vurdu. Ferit D., hastanede tedaviye alınırken, kaçan zanlı suç aleti silahla birlikte yakalandı.

Bursa'da korku dolu anlar! Tüfekle iş yerini bastı

Olay, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'ndeki bir internet kafede meydana geldi. Eyüp D., ağabeyi Ferit D.nin işlettiği internet kafeye elinde tüfekle giderek, aralarındaki husumet nedeniyle ateş açtı.

EYÜP D. GÖZALTINA ALINDI

Saldırıda sol bacağından yaralanan Ferit D., İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı, zanlı kaçtı. Polis tarafından suç aleti silahla yakalanan Eyüp D., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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