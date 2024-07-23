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Bursa'da korkulan oldu! Yangın diğer fabrikalara sıçradı... Evler boşaltıldı, girişler yasaklandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.07.2024 11:06
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde kağıt ve elyaf üretiminin yapıldığı fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle çevredeki evler boşaltılırken; yangın diğer fabrikalara sıçradı. Yangını söndürmek için TOMA'lar da destek verdi. Öte yandan mahalleye girişler yasaklandı.

Bursa'da korkulan oldu! Yangın diğer fabrikalara sıçradı... Evler boşaltıldı, girişler yasaklandı

Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın, çevredeki 4 fabrikaya da sıçradı. Yakındaki evler ise tamamen boşaltıldı. Trafik ekipleri Vakıfköy’e araç girişini kapattı.

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KORKULAN OLDU! DİĞER FABRİKALARA SIÇRADI

Alınan bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi’nde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Hammaddeler kısa sürede tutuştu ve alevler büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de alevler çevredeki kağıt, tekstil, köpük olmak üzere 4 fabrikaya sıçradı.

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EVLER BOŞALTILDI

Fabrikaların yanındaki tüm evler de tedbir amacıyla boşaltıldı. Çevik kuvvetin toma araçlarının yanısıra, Tarım Aş’nin sulama tankerleri ve itfaiye ekiplerinin hem karadan hem de 40 metrelik merdivenle havadan müdahalesi sürüyor.

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MAHALLEYE GİRİŞLER YASAKLANDI

Trafik ekipleri de yoğunluk sebebiyle Vakıfköy’e söndürme ve görevli ekipler haricinde girişi yasakladılar.

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Bir kişi bölgedeki binanın çatısından alevlere müdahale eden itfaiye erini, hortumla su tutarak sıcaktan etkilenmemesine çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa fabrika
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