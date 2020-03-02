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Bursa'da korkunç cinayet! Annesini kanlar içinde buldu: Göğsünden 9 bıçak darbesiyle...

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2020 20:24 | Son Güncelleme

Bursa'da kocası Hüseyin H. (36) tarafından göğsünden 9 kez bıçaklanan Ulviye H. (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da korkunç cinayet! Annesini kanlar içinde buldu: Göğsünden 9 bıçak darbesiyle...

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde Yeşilova Mahallesi 10’ncu Ada Sokak'ta meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra eve giden 11 yaşındaki H.H, annesi Ulviye H.'nin yerde kanlar içinde yattığını gördü. H.H.'nin feryatları üzerine eve gelen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

9 BIÇAK DARBESİ ALDI

Göğsünden 9 bıçak darbesiyle kalbi durduruğu belirlenen Ulviye H., sağlık ekibinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle tekrar yaşama tutundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Ulviye H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Merinos Polis Karakolu’na giden Hüseyin H., eşini bıçakladığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa Hüseyin H. cinayet

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