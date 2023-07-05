Bursa'da korkunç cinayet! Otomobille seyir halindeyken arkadaşını boynundan bıçaklayarak öldürdü

Bursa'daki olay, saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yolu istikametinde seyreden otomobil sürücüsü Murat E. (41), yan koltukta bulunan arkadaşıyla tartışmaya başladı.

KANLAR İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

Tartışmanın büyümesi sonucu yanında taşıdığı bıçağı çıkaran arkadaşı, Murat E.'nin koluna ve boynuna sapladı. Arabayı Kent Meydanı otoparkında durduran Murat E., kanlar içerisinde aşağı indi.

Önünde bulunan araçtan yardım isteyen Murat E., yere yığıldı. Vatandaşlar, ellerine geçirdikleri havlularla kanamayı dindirmeye çalışırken, arkadaşı ise kayıplara karıştı.

CİNAYETİN ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTI

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, en yakın hastaneye ağır yaralı olarak Murat E.'yi kaldırsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de araçta gereken çalışmayı yaptı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. (İHA)

