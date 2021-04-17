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Bursa'da korkunç kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

17.04.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da elektrikli motosiklet ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 yaşındaki Eren Beygircioğlu hayatını kaybetti.

Bursa'da korkunç kaza! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, bugün saat 16.00 Mustafakemalpaşa ilçesi Demireli Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç ile 2 kişinin yolculuk yaptığı elektrikli motosiklet mahalle girişindeki yolda çarpıştı. Kaza sonrasında motosiklette yolculuk yapan Eren Beygircioğlu (15) ağır yaralanırken sürücü Görkem K. (20) kolundan yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile ilk yardımın yapıldığı 2 genç, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eren Beygircioğlu hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Kaza sonrasında yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabilen pikap araçtaki sürücü ise elektrik nedeniyle büyük bir tehlike atlattı. Kaza sonrasında olay yerine UEDAŞ ekipleri de yönlendirilerek önlem almaları sağlandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

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