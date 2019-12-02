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Bursa'da korkunç kaza! Aracın altında kalan kadın 700 metre sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 01:03 | Son Güncelleme

Bursa İznik’te otomobil, çarptığı motosikletin arkasında bulunan kadını altına alıp 700 metre sürükledi. Talihsiz kadın olay yerinde can verdi.

Kaza saat 23.00 da Eşrefzade mahallesi Kılıçaslan caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Osman A’nın kullandığı motosiklete karşı yönden gelmekte olan otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle Osman A. (25) yaralanırken, arkasında oturan eşi Merve A. (22) otomobilin altında kaldı.

Hızını kesmeyen otomobil sürücüsü talihsiz genç kadını tam 700 metre sürükledi. Olay yerine gelen polis, kaçan otomobil sürücüsünün peşine düştü. Merve A. ile Osman A.’nın iki ay önce evlenerek hayatını birleştirdi öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa iznik trafik kazası

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