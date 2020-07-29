Bursa'da korkunç kaza! Aracın camından fırladılar

Kaza, Gelmek ilçesi Umurbey yolunda akşam saatlerinde meydana geldi.

ARACIN ÖN CAMINDAN FIRLADILAR

Edinilen bilgiye göre, Umurbey yönünden aşağıya doğru inen otomobil, önündeki aracı solladığı esnada karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan O.Y. ve E.K. aracın ön camından fırladı.

Araçta bulunan K.Ö. ise arka koltuğa çarptı. Otomobilde bulunan Ö.B.Y. ise kendi imkanları ile araçtan çıktı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O.Y. ve E.K.’nin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile alakalı tahkikat başlatıldı. (İHA)

