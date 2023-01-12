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  4. Bursa'da korkunç kaza! Gören dondu kaldı, otomobil tırın altında ezildi

Bursa'da korkunç kaza! Gören dondu kaldı, otomobil tırın altında ezildi

12.01.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, emniyet şeridinde park halindeki TIR’a çarparak altına giren otomobilin sürücüsü M.V.Y., hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçta sıkışan M.V.Y.'nin cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Bursa'da korkunç kaza! Gören dondu kaldı, otomobil tırın altında ezildi

Bursa'daki feci kaza, saat 08.30 sıralarında, çevre yolu Kestel mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara yönüne giden M.V.Y. yönetimindeki otomobil, E.B.'nin emniyet şeridine park ettiği TIR'a arkadan çarptı.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTA SIKIŞTI

TIR'ın altına giren otomobil, hurdaya dönerken, sürücü M.V.Y. ise sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Polisler, başka kaza olmaması için yol güvenliği sağlarken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ise M.V.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Araç içinde sıkışan M.V.Y.'nin cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince çıkarılarak, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TIR şoförü E.B., ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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