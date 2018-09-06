HABER

Bursa'da korkunç kaza! Gözlüğü ve şapkası otomobilin camına yapıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 10:02 | Son Güncelleme

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaklaşık 20 metre savrulan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, Bursa-Yalova yolunda, İznik lambaları yakınlarında meydana geldi. Işık ihlali yaptığı ileri sürülen Ali N. idaresindeki 54 TY 614 plakalı otomobil, ana yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Hüseyin Kuşlu (66) isimli vatandaşa çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan yaşlı adam yaklaşık 20 metre savrulup refüje düştü. Hüseyin Kuşlu ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

kaza

Otomobil sürücüsü Ali N. gözaltına alınırken, kazada ölen Hüseyin Kuşlu’nun şapkası ile gözlüğü otomobilin kırılan camının arasına sıkıştı. (DHA)


PARTNERGüzel oyuncu evlendiGüzel oyuncu evlendi
flaşflaş
Ağrı ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildiAğrı ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Bursa Orhangazi

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Marmara Denizi'nde korkutan deprem hareketliliği

Marmara Denizi'nde korkutan deprem hareketliliği

Gündemi sallayacak iddia! 'Dolarla ticaret suç sayılacak'

Gündemi sallayacak iddia! 'Dolarla ticaret suç sayılacak'

Keşfedilen yeni yılan türüne 'Likyalı' adı verildi

Keşfedilen yeni yılan türüne 'Likyalı' adı verildi

Türkiye seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu’nu konuşuyor! 8 cinayet

Türkiye seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu’nu konuşuyor! 8 cinayet

İçişleri Bakanlığı'ndan yaylacılara uyarı: Yaşam malzemesi bırakmayın

İçişleri Bakanlığı'ndan yaylacılara uyarı: Yaşam malzemesi bırakmayın

Luciano Pavarotti kimdir? Luciano Pavarotti'nin sahnede elinden eksik etmediği aksesuarı nedir? (Hadi İpucu 6 Eylül 12.30)

Luciano Pavarotti kimdir? Luciano Pavarotti'nin sahnede elinden eksik etmediği aksesuarı nedir? (Hadi İpucu 6 Eylül 12.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.