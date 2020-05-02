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  4. Bursa'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki Öykü hayatını kaybetti

Bursa'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki Öykü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 01:04 | Son Güncelleme

Bursa'da 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin balkonunda oyun oynarken dengesini kaybederek düşen 1 yaşındaki Öykü Ü., hayatını kaybetti.

Bursa'da korkunç olay! 5'inci kattan düşen 1 yaşındaki Öykü hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Uludağ Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın en üst katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan Öykü Ü., iddiaya göre dengesini kaybederek düştü.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çocuklarının düştüğünü gören Abdullah Ü. ve Serap Ü., sinir krizi geçirdi. Kanlar içinde kalan Öykü Ü. komşuların yardımıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Öykü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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