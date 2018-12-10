HABER

Bursa'da korkunç olay! 50 yıllık eşini boğazını keserek öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2018 13:50 | Son Güncelleme

Bursa'da korkunç olay! 80 yaşındaki yaşlı adam 50 yıllık karısını boğazını keserek öldürdü. Yaşlı adam kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna, ''Cinayet Masası ekiplerine teşekkür ederim. Öldürdüğüm için pişmanım ama ne yapayım. Tahrik olayı oldu, bana bağırdı, çağırdı. Ben de olayı gerçekleştirdim'' diye cevap verdi.

Bursa'da tartıştığı eşi Fatma Korur'u (66) boğazını keserek öldüren Kazım Korur (80), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde dün meydana geldi. Kazım Korur, iddiaya göre. eşi Fatma Korur ile tartışmanın ardından mutfaktan ekmek bıçağı aldı. Korur, yarım asırdır evli olduğu 2 çocuğunun annesi eşini boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Kazım Korur, emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

'PİŞMAN MISINIZ?' SORUSUNA ŞAŞIRTAN YANIT

Kazım Korur, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna, ''Cinayet Masası ekiplerine teşekkür ederim. Öldürdüğüm için pişmanım ama ne yapayım. Tahrik olayı oldu, bana bağırdı, çağırdı. Ben de olayı gerçekleştirdim'' diye cevap verdi. Korur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

1

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Gazetenin Türkiye'yi sarsan 'Sarı Yelek' iddiasına flaş yanıt!Gazetenin Türkiye'yi sarsan 'Sarı Yelek' iddiasına flaş yanıt!
Minik Ali, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandıMinik Ali, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatma Korur kazım korur Bursa cinayet

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji'den 10 Aralık hava durumu uyarısı! Marmara'da yağış ve fırtınaya dikkat

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Ünlü tarihçi Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı

Ünlü tarihçi Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
EĞER ÜLKEMİZDE GERÇEK İSLAMIN KANUNLARI OLSA İDİ YANİ '''İDAM OLAYI,KISASA KISAS KONUSU''' ASLA BU OLAY GERÇEKLEŞMEZDİ. BEYLER KULLARIN YAPTIĞI KANUNDAN BU SONUÇ ÇIKAR HER ZAMAN. EN SON 2008 AYŞE PAŞALAI CİNAYETİNDEN SONRA 6 BİN KADIN ÖLDÜRÜLDÜ KANUNİ BOŞLUKLARDAN DOLAYI....CAMİ HOCALARIMIZDA MALESEF SUSKUN PUSKUN KORKAK ÜRKEK, SONUÇ BU ŞU AN.NE DİYOR KUR'AN İSLAMDA SİZİN İÇİN HAYAT VARDIR...DEVLET MASONİZMDEN KURTULMADAN ASLA ÇÖZÜM YOK ŞU AN...İMZA OZAYDİN65
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kastamonu ormanlarında "beyaz örtü"nün görsel şöleni

Kastamonu ormanlarında "beyaz örtü"nün görsel şöleni

Türkiye'de kaç Suriyeli var? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı

Türkiye'de kaç Suriyeli var? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı

Komşu kızına cinsel taciz: Birlikte uçuşa geçelim

Komşu kızına cinsel taciz: Birlikte uçuşa geçelim

Polisten polise rüşvet operasyonu! Milyonluk operasyon kameralara böyle yansıdı

Polisten polise rüşvet operasyonu!

Takvim Hepsiburada'yı 'Sarı Yelek'lerde indirimle suçladı! Satış sitesinden yanıt gecikmedi...

Gazetenin Türkiye'yi sarsan 'Sarı Yelek' iddiasına flaş yanıt!

Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Fenerbahçe için şok sözler: FETÖ faşistlerinin...

Erdoğan'ın başdanışmanından Ali Koç için şok sözler: FETÖ'nün...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.