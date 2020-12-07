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  4. Bursa'da korkunç olay! 69 yaşındaki kadın kamyonun altında kaldı

Bursa'da korkunç olay! 69 yaşındaki kadın kamyonun altında kaldı

07.12.2020 17:27 | Son Güncelleme:
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Bursa'da yolun karşısına geçtiği sırada kamyonun çarptığı 69 yaşındaki Hatime Öztürk hayatını kaybetti. Öztürk'ün olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken, kamyon sürücüsünün emniyette verdiği ilk ifadesinde kadını fark etmediğini söylediği belirtildi.

Kaza, saat 15.00 sularında Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi 35’lik Yol’da meydana geldi. Duran trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hatime Öztürk, Zeki I. (60) yönetimindeki kamyonun altında kaldı. Kamyon sürücüsü ise yola devam etti. Araç altındaki kadını görenler, durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının ölüm haberini alan yakınları, kaza yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

'KADINI FARK ETMEDİM'

Öztürk'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zeki I.'nın emniyette verdiği ilk ifadesinde kadını fark etmediğini söylediği belirtildi.

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Kaynak: DHA


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