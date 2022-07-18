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Bursa'da korkunç olay! 9 aylık bebek 5'inci kattan beton zemine düştü

18.07.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 9 aylık bir bebek, oyun oynadığı sırada 5’inci katın balkonundan beton zemine düştü. Dışarıdan gelen ses üzerine balkona çıkan aile, bebeklerinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olay, Bursa İnegöl'de meydana geldi. Sabah saatlerinde balkonda oynayan 9 aylık bebek, 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Aile, gelen sesler üzerine balkona çıkınca bebeklerinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan bebek, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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BEBEK BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, saat 10.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Suriye uyruklu Muhammed (28) ve Tamador Nebhan (25) çiftinin 9 aylık Cudi ismindeki bebeği, anne ve babası içerideyken emekleyerek balkona çıktı. Oyun oynarken önce balkondaki taburenin üzerine, sonra da koruma duvarına tırmanan bebek, yaklaşık 15 metreden beton zemine düştü.

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AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çift, dışarıdan gelen sesle balkona çıkınca bebeklerini yerde hareketsiz yatarken gördü ve hemen yanına indi. Cudi bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı bebek, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Cudi Nebhan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl
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