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  4. Bursa'da korkunç olay! 9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu

Bursa'da korkunç olay! 9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 21:48 | Son Güncelleme

Bursa'da 9 yaşındaki Suriyeli bir çocuk evinde ölü bulundu. Çocuğun vücudunda yanık ve kesik izleri olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik Eşref Dinçer Mahallesi 127 nolu Sokak’ta 9 yaşındaki Muhammed Hüseyin evinde ölü bulundu.

"11 YAŞINDAKİ ABLASI BOĞDU" İDDİASI

İlk incelemede 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldüğü öne sürülen çocuğun vücudunda yanık ve kesik izleri olduğu belirlendi.

ANNE-BABA GÖZALTINDA

Çocuğun anne ve babası savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Mahalleli gözaltı sırasında anneye tepki göstererek çocukları dilendirdiğini öne sürdü.

Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

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