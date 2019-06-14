Bursa’da korkunç olay! Arkadaşına kurşun yağdırdı

Alınan bilgilere göre olay, Kestel ilçesine bağlı Babasultan Barajı kenarında meydana geldi. İddiaya göre İ.T. ile arkadaşı İ.C. birlikte baraj kenarına giderek alkol aldı. Daha sonra ikilinin arkadaşlarından R.Ç. isimli kişi, araçla şahısların yanına geldi. R.C. henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadaşı İ.T. ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada R.Ç belinden çıkardığı silahla İ.T. ateş edip olay yerinden geldiği araçla kaçtı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan İ.T. arkadaşı İ.C. tarafından arabayla İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada yapılan tedavinin ardından İ.T. ameliyata alındı. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

