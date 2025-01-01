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Bursa'da korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulundu

01.01.2025 19:14
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir kişinin başından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Yanında tabanca bulunan şahsın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bursa'da korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulundu

Olay, saat 15.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolunun İnegöl girişinde yol kenarındaki yeşil alanda meydana geldi. Yol kenarında kanlar içerisinde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonucunda hayatını kaybeden Yusuf Yıldız (56) olduğu saptandı.
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Yanında bir de tabanca bulunan Yıldız’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayın intihar mı yoksa Yıldız’ın silahlı kavgada mı vurulduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar
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