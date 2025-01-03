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  4. Bursa’da korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulundu

Bursa’da korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulundu

03.01.2025 07:22
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Bursa'da park halindeki bir otomobilde başından vurulmuş şekilde bulunan ve hemen hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Fatma Elif Kutlu (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa’da korkunç olay! Başından vurulmuş halde bulundu

Bursa'da sokak üzerinde park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulunan Fatma Elif Kutlu (25), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. 2'nci Buluş Sokak üzerinde park halinde bulunan 16 BBJ 025 plakalı otomobilin içinde kanlar içinde hareketsiz duran bir kadını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde ateşli silahla başından vurulduğu anlaşılan kadını ağır yaralı olduğunu belirledi. Kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsminin Fatma Elif Kutlu olduğu öğrenilen kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri cinayetle ilgili çalışma başlattı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
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