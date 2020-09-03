HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da korkunç olay! Bunalıma giren kadın 30 metre yükseklikten kayalıklara atladı

Bursa'da korkunç olay! Bunalıma giren kadın 30 metre yükseklikten kayalıklara atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 20:59 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde ailevi problemleri olduğunu öne süren F.K. (31), 30 metre yükseklikteki kayalıklardan atlayarak intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan F.K. durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bursa'da korkunç olay! Bunalıma giren kadın 30 metre yükseklikten kayalıklara atladı

Olay, saat 18.00 sıralarında İznik'e bağlı Karacakaya mevkiinde meydana geldi.

Ailevi problemleri olduğu iddia edilen F.K., Karacakaya mevkiindeki kayalıklara çıktı. Ailevi sorunları olduğunu öne süren ve bunalımda olduğu iddia edilen F.K., kendini yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklardan attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak İznik Devlet hastanesine kaldırılan F.K., buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
181 yıl önce ölen belediye başkanının kalbi bulundu!181 yıl önce ölen belediye başkanının kalbi bulundu!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan NAVTEX açıklamasıMilli Savunma Bakanlığı'ndan NAVTEX açıklaması
Çarpıcı açıklamalar: Çocuklar maske takmalı mı? Çarpıcı açıklamalar: Çocuklar maske takmalı mı?
En Çok Okunan Haberler
91 yıl sonra oldu! Termometreler bakın kaçı gösterdi
91 yıl sonra oldu! Termometreler bakın kaçı gösterdi
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Hira’ya özel öğretmen tuttu gündem olunca açıklama yaptı
Hira’ya özel öğretmen tuttu gündem olunca açıklama yaptı
O sitede servet kazanıyorlar! 'Müstehcen fotoğraflar...'
O sitede servet kazanıyorlar! 'Müstehcen fotoğraflar...'
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
İlginizi Çekebilir
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diğer Haberler
Ankara’da orman yangını
Ankara’da orman yangını
Milli Savunma Bakanlığı'ndan NAVTEX açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan NAVTEX açıklaması
Seyir halindeki metrobüse kurşun isabet etti
Seyir halindeki metrobüse kurşun isabet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı
Erdoğan'dan Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı
3 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Angela Merkel arasında Doğu Akdeniz görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel arasında Doğu Akdeniz görüşmesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.