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Bursa'da korkunç olay! Damadının boğazını kesti…

17.06.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kayınpeder ile damadın sokak ortasında karşılaşması korkunç bitti. Kayınpeder tartıştığı damadını boğazını keserek öldürdü.

Bursa'da korkunç olay! Damadının boğazını kesti…

Bursa’da aralarında husumeti bulunan kayınpeder sokak ortasında tartıştığı damadının boğazını kesti. Olay Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında husumeti bulunan kayınpederi H.C. ile karşılaşan Ali Gürbüz sokak üzerinde tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası kayınpeder H.C. damadı Ali Gürbüz’ün boğazını kesti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılan Ali Gürbüz'ün cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kayınpeder H.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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cinayet Bursa

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