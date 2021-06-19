Bursa'da korkunç olay! 15 yaşındaki genç feci şekilde hayatını kaybetti

Olay, Kestel ilçesi Babasultan Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Taşçeken (15), dayısı Ferhat Ceylan (44) yönetimindeki traktörle tarlaya giderken bozuk yolda bir anlık dikkatsizlik sonucu traktör üzerinden yere düştü. Düşen gencin üzerinden traktör geçti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı genç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti.

Dayı, Kestel Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)



