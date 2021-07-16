Bursa'da korkunç olay! Kanlar içinde yere yığıldılar

Olay, Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Mehmet A. ve arkadaşı bıçakla yaralanmış şekilde bir kafenin önüne geldiler. İki arkadaş kanlar içinde kafenin önünde yere yığıldılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet A. ağır yaralı olarak arkadaşının ise hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar, Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet A. kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde güvenlik kamerası ve olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

