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Bursa'da korkunç olay! Koronavirüs bunalımına girip intihar etti

24.04.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da koronavirüse yakalanan genç adam 4. katta bulunan evinin penceresinden atlayarak hayatına son verdi.

Bursa'da korkunç olay! Koronavirüs bunalımına girip intihar etti

Olay dün gece saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Tatkavaklı Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Koronavirüs nedeniyle zorlu bir süreçten geçen ve psikolojik sorunlar yaşayan 37 yaşındaki bir çocuk babası Samet Konak, 4. kattaki evinin camından atladı. Yakınlarının haber vermesi ile olay yerine gelen acil 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sol kolunda ve bacağında kırık tespit edilen Samet Konak, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İç kanama geçirdiği tespit edilen Samet Konak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı oyun salonu işletmeciliği yapan Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İntihar Bursa

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