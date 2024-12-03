Bursa'da korkutan deprem! Merkez üssü ve büyüklüğü belli oldu

Deprem bölgesi olan ülkemizde 6 Şubat'ın ardından artan depremler bitmek bilmiyor. Son sallanan il ise Bursa oldu. Birçok kullanıcı depremi hisseder hissetmez sosyal medya hesabından yaşadıkları korkuyu aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada depremin merkez üssü Marmara Denizi, en yakın ilçe Mudanya, büyüklüğü 3,6 derinliği ise 7.01 km olarak açıklandı.