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Bursa'da korkutan deprem! Merkez üssü ve büyüklüğü belli oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.12.2024 14:23
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Bursa'da öğle saatlerinde yaşanan deprem bazı vatandaşları panikletti. AFAD Marmara Denizi merkezli depremin büyüklüğünü 3,6 olarak açıklarken sarsıntının derinliği ise 7.01 km olarak duyuruldu. 14.12'de gerçekleşen depremi hisseden birçok kullanıcı sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Bursa'da korkutan deprem! Merkez üssü ve büyüklüğü belli oldu

Deprem bölgesi olan ülkemizde 6 Şubat'ın ardından artan depremler bitmek bilmiyor. Son sallanan il ise Bursa oldu. Birçok kullanıcı depremi hisseder hissetmez sosyal medya hesabından yaşadıkları korkuyu aktardı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada depremin merkez üssü Marmara Denizi, en yakın ilçe Mudanya, büyüklüğü 3,6 derinliği ise 7.01 km olarak açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
deprem Bursa Mudanya
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