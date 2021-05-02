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Bursa'da korkutan manzara: Binlercesi ölü bulundu! "Önlem alınmazsa insan ölümlerine de neden olacak"

02.05.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki Yenişehir ilçesinde bulunan Kocasu'ya bağlı derede binlerce balık ölü bulundu. Su üzerinde görülen balıklar vatandaşları tedirgin etti.

Bursa'da korkutan manzara: Binlercesi ölü bulundu! "Önlem alınmazsa insan ölümlerine de neden olacak"

Arıtma tesisinin olduğu bölgede bulunan Kocasu'ya akan derelerde sabah saatlerinde su üzerinde bulunan binlerce ölü balık görenleri hayrete düşürdü. Yenişehir sanayi bölgesinde bulunan Kocasu'ya akan derede bulunan ölüm sebebi henüz belli olmayan binlerce balık görüldü.

"TEDBİR ALINMAZSA İNSAN ÖLÜMLERİNE NEDEN OLABİLİR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, şunları söyledi:

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“Ne yazıktır ki Yenişehir ilçemize bağlı birçok noktada yıllardır dere ve akarsularda binlerce balık ölümleri görüldü. Bugüne kadar gitmediğimiz yer, çalmadığımız kapı kalmadı. Bu bölgede meydana gelen ölümlerin sebebi henüz net olarak bilinmese de, balıkların oksijensiz kaldığı için ölmüş olacağı belirtiliyor. Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip olan Yenişehir Ovası'nda sulandığı dere ve göletlerimizin kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Buralardan tarım arazilerimiz sulanıyor. Tedbir alınmazsa gıda ürünlerine sulama ile bulaşan zehirler insanların ölmelerine sebep olabilir.”

İHA


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