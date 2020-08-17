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  4. Bursa'da korkutan orman yangını! Alevler villalara yaklaşıyor

Bursa'da korkutan orman yangını! Alevler villalara yaklaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 14:29 | Son Güncelleme

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, yerleşim yerine çok yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında alevlerin villalara doğru ilerlediği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Demirci Mahallesi Emir Sokak devamındaki çamlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler karadan, helikopter de havadan yangın söndürme çalışmasına katılıyor.

Yangın söndürme çalışması sebebiyle oluşan dumanlar Nilüfer ilçesinin bir çok yerinden görülüyor.

Yangının villalara sıçramaması için tedbir alınırken, söndürme çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili güvenlik güçleri de çalışma başlattılar.

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(İHA)

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