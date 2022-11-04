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  4. Bursa'da korkutan tablo! Yangın, kentin hava kalitesini düşürdü

Bursa'da korkutan tablo! Yangın, kentin hava kalitesini düşürdü

04.11.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında çıkan yangının ardından kentte artan hava kirliliği rakamlara yansıdı. 2 gün süren dev yangın hava kirliliğini de etkiledi. Hava izleme istasyonlarının verilerine göre Nilüfer ilçesinde yapılan ölçümlerde artış görülürken; hava kalitesi hassas olarak kabul edilen 100 seviyesine yaklaştı.

Bursa'da korkutan tablo! Yangın, kentin hava kalitesini düşürdü

Nilüfer İstasyonundan günlük olarak rapor edilen ve Hava Kalite İndeksi olarak adlandırılan verilere göre son üç günde hava kirliliği indeksi ortalaması 57 HKİ’den 80 HKİ’ye çıktı. Gece yapılan ölçümlerde ise en yüksek 84,2’ye ulaştığı görüldü.

RİSK GRUBUNDA OLANLARA UYARI

Yangının ardından Nilüfer Belediyesi’de tarafından yapılan açıklamada yangının bulunduğu ve yayıldığı çevrede astım, solunum yolu hastalıkları, kalp ve akciğer hastalığı olanlar başta olmak üzere, çocuklar ve yaşlılar gibi risk grubunda olanlara uyarılarda bulunurken, hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor: 0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "çok sağlıksız" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).

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(İHA)

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