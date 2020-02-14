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  4. Bursa'da korkutan yangın! 3 katlı geri dönüşüm fabrikası sabaha karşı alev aldı

Bursa'da korkutan yangın! 3 katlı geri dönüşüm fabrikası sabaha karşı alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 08:27 | Son Güncelleme

Bursa'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Pınar sokaktaki bir geri dönüşüm fabrikasında sabah 04.00 saatlerinde elektrik kablolarından yangın çıktı.

Yangın, fabrikasındaki ürünlerin kısa sürede alev almasıyla büyüdü. O sırada içeride çalışan işçiler dumanı ve kokuyu fark ederek dışarı çıktı. İşçiler ve vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikayı saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangına 6 itfaiye aracı sevk edildi. Dumanların bir çok yeri sarmış durumda olduğu görüldü. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sürdüren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Yangın sonucunda geri dönüşüm fabrikası kullanılamaz hale gelirken diğer ev ve iş yerlerinde hasar görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa yangın geri dönüşüm fabrikası

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