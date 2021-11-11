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Bursa'da korkutan yangın! Canlarını zor kurtardılar

11.11.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Mahallenin sokağa döküldüğü yangında binanın çatısında hasar meydana geldi.

Bursa'da korkutan yangın! Canlarını zor kurtardılar

Yangın, saat 03.30 sıralarında Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi, Sıla Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, alevlerin çatıya sıçramasıyla kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanları göre mahalle sakinleri apartmanda yaşayan komşularını uyararak binayı tahliye ederken durumu itfaiyeye bildirdi.

SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi alırken yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri çevre binalara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında, dumandan etkilenen bir kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

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