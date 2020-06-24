Bursa'da korkutan yangın! Mahalle sokağa döküldü

Alınan bilgilere göre yangın, Mesudiye Mahallesi Mesut Sokak numara 35 adresinde bulunan 3 katlı apartmanın alt katında bulunan depo olarak kullanılan bodrum katında çıktı. Bir anda apartmanı dumanların kaplaması üzerine apartmandakiler kendilerini dışarıya attı.

YANGIN YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler bodrum katında çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangını duyan mahalle ise sokağa döküldü. Kalabalık olan vatandaşlara polis müdahale ederek dağıttı. Yangın sonucu Bodrum’da bulunan bazı eşyalara yanarak kül oldu. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. (İHA)

