Bursa'da küçük çocuğun yanan araçtan kurtarılma anı kamerada

İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan sürücü Dilan Umutlu, otomobilini karayolu üzerindeki tesis önüne park etti. Anne, oğlu Çınar'ı araç içinde bırakıp tesise girdi. Bu sırada otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alev alan otomobilin içindeki çocuğun sesini duyan tesis sahibi Asım Akkoyun, çocuğu kurtardı.

İŞLETME SAHİBİ KURTARDI

Yanarak ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğu kurtaran işletme sahibi Asım Akkoyun'un da kollarında yanıklar oluştu. Akkoyun da tedavi altına alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan çocuk, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ÇOCUĞUN KURTARILDIĞI ANLAR KAMERADA

Dilan Umutlu'nun (25), otomobilinde çıkan yangın sırasında içeride bulunan ve ağır yaralanan oğlu Çınar Umutlu'nun (3), işletme sahibi Asım Akkoyun (44) tarafından kurtarılma anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

(DHA)

