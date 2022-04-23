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Bursa'da küçük kıza tecavüz edip kaçıran 65 yaşındaki adam yakalandı! Hicran'dan 'beni kurtarın' mesajı

23.04.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kendisinden 20 gündür haber alınamayan 18 yaşındaki Hicran Ö., 59 yaşındaki Yaşar Ş. tarafından zorla alıkonulup, cinsel saldırıya uğradı. Günlerdir bir televizyon programında aranan genç kız ekiplerin harekete geçmesiyle kurtarılırken, şüpheli Yaşar Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hicran Ö.'nün kurtarılmadan önce program görevlilerinden ''beni kurtarın'' şeklinde yardım istediğini de ortaya çıktı.

Bursa'da küçük kıza tecavüz edip kaçıran 65 yaşındaki adam yakalandı! Hicran'dan 'beni kurtarın' mesajı

Bir kanalda yayınlanan televizyon programına çıkan Hicran Ö.'nün (19) yakınları, Hicran Ö.'nün Yaşar Ş. (59) tarafından kaçırılıp ardından zorla alıkonulduktan sonra ölümle tehdit ettiğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. Hicran Ö.'nün program görevlilerinden ''beni kurtarın'' şeklinde yardım istediğini tespit eden ekipler, yaşlı adamın adresini tespit etti.

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GENÇ KIZIN ÜZERİNE KAPIYI KİLİTLEYİP, DIŞARI ÇIKMASINA ENGEL OLDU

Hicran Ö.'nün alıkonulduğu merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki Yaşar Ş.'nin evine baskın yapan ekipler, Hicran Ö.'yü kurtardı. Yaşar Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hicran Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, Yaşar Ş.'nin evden dışarıya çıktığı zamanlar kapıyı üzerine kilitlediğini ve tek başına dışarıya çıkmasına izin vermediğini söyledi. Öte yandan genç kızın kucağında bir de bebek olduğu görülürken, bunun istek dışı birlikte olduğu Yaşar Ş.'den olduğu iddia edildi.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yaşar Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

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Bursa
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