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  4. Bursa'da kuşların gökyüzündeki dansı görenleri mest etti

Bursa'da kuşların gökyüzündeki dansı görenleri mest etti

İLGİNÇ HABERLER  | 24.01.2020 11:47 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl İlçesinde binlerce sığırcık kuşunun aynı anda gökyüzünde uçarak dans etmesiyle ortaya muhteşem görüntüler çıktı. O anları görenler cep telefonlarına sarıldı.

Bursa’nın İnegöl İlçesinde binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans görenleri büyüledi.

Adeta hareket eden dev bir bulutu andıran sığırcık sürüsü uzun süre gökyüzünden kaldı. Her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşları gün boyu yiyecek arıyor. Birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçan sığırcık kuşları herkesin ilgisini çekti. Çıkardıkları seslerle de huzur veren sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterileri göz kamaştırdı.

İnegöl semalarında adeta dans eden kuşların o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sığırcık kuşu küs inegöl Bursa dans

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