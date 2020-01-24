Bursa'da kuşların gökyüzündeki dansı görenleri mest etti

Bursa’nın İnegöl İlçesinde binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans görenleri büyüledi.

Adeta hareket eden dev bir bulutu andıran sığırcık sürüsü uzun süre gökyüzünden kaldı. Her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşları gün boyu yiyecek arıyor. Birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçan sığırcık kuşları herkesin ilgisini çekti. Çıkardıkları seslerle de huzur veren sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterileri göz kamaştırdı.

İnegöl semalarında adeta dans eden kuşların o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(İHA)

