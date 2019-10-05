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Bursa'da kuyumcu hırsızlığı! 75 bin lira değerinde altın çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 07:18 | Son Güncelleme

Bursa'da, bir kuyumcunun camını kırarak içeri giren şüpheliler, iş yerinden 75 bin lira değerinde altın çaldı.

Bursa'da kuyumcu hırsızlığı! 75 bin lira değerinde altın çaldı

Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bulunan aynı mahallenin muhtarı Mustafa Süleyman'a ait kuyumcuya gelen kimliği belirsiz 2 kişi, iş yerinin kepengini açtı.

Şüpheliler iş yerinin cam kapısını satırla kırarak içeri girdi.

Kuyumcuda bulunan 75 bin lira değerindeki altını alan şüpheliler, vatandaşların görmesi üzerine kaçarak uzaklaştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
kuyumcu hırsız Bursa

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