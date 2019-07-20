Bursa'da kuyumcu soymak isteyen Mehmet Özdoğan'a 17 yıl 1 ay hapis cezası

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde geçen eylül ayında Gürsel Durmuş'a ait kuyumcuya gelin arabası gibi süslediği otomobille gelen Mehmet Özdoğan, elindeki kaleşnikof tüfek ile soygun girişiminde bulundu. İş yerinde çalışan emekli polis Ahmet Seçkin (63), soygun girişimini önlemek için Mehmet Özdoğanın üzerine atladı.

GÖZALTINA ALINDI



Seçkin ile Özdoğan arasındaki arbedede sırasında, uzun namlulu silahın ateş alması sonucu işyeri çalışanlarından Öznur Topçu, ayağından yaralandı. Bu sırada, olay yerinden geçen polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Silahına el konulan Mehmet Özdoğan'nın üzerinde yapılan aramada da çok sayıda mermi ele geçirildi. Özdoğan, sevk edildiği mahkece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'PİŞMANIM' DEDİ AMA...



Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında 'silahla ve kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması süretiyle yağmaya teşebbüs', 'nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması', 'mala zarar verme', 'kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçlarından dava açılan Mehmet Özdoğan, hakim karşısına çıktı.