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Bursa'da kuyumcu soymak isteyen Mehmet Özdoğan'a 17 yıl 1 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 15:04 | Son Güncelleme

Bursa'da gelin arabası gibi süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu, hücum yeleği ve kalaşnikof tüfekle soyma girişiminde bulunan Mehmet Özdoğan, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasında ifade veren sanık Özdoğan, ''Ruhsal sorunum nedeniyle yalnızca havaya ateş açmak için olay yerine gittim. Pişmanım'' dedi.

Bursa'da kuyumcu soymak isteyen Mehmet Özdoğan'a 17 yıl 1 ay hapis cezası

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde geçen eylül ayında Gürsel Durmuş'a ait kuyumcuya gelin arabası gibi süslediği otomobille gelen Mehmet Özdoğan, elindeki kaleşnikof tüfek ile soygun girişiminde bulundu. İş yerinde çalışan emekli polis Ahmet Seçkin (63), soygun girişimini önlemek için Mehmet Özdoğanın üzerine atladı.

GÖZALTINA ALINDI

Seçkin ile Özdoğan arasındaki arbedede sırasında, uzun namlulu silahın ateş alması sonucu işyeri çalışanlarından Öznur Topçu, ayağından yaralandı. Bu sırada, olay yerinden geçen polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Silahına el konulan Mehmet Özdoğan'nın üzerinde yapılan aramada da çok sayıda mermi ele geçirildi. Özdoğan, sevk edildiği mahkece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'PİŞMANIM' DEDİ AMA...

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında 'silahla ve kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması süretiyle yağmaya teşebbüs', 'nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması', 'mala zarar verme', 'kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçlarından dava açılan Mehmet Özdoğan, hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Özdoğan, taraf avukatları ile Öznur Topçu ve kuyumcu Gürsel Durmuş katıldı. Olay sırasında üzerinden hücum yeleği, uzun namlulu silaha ait dört adet şarjör, 120 adet uzun namlulu mermi, 2 adet biber gazı çıkan Mehmet Özdoğan, "Suça yönelik kastım yoktu. Ruhsal sorunum nedeniyle yalnızca havaya ateş açmak için olay yerine gittim. Pişmanım" dedi.

Öznur Topçu ve Gürsel Durmuş'un şikayetçi olduğu duruşmada mahkeme heyeti sanık Mehmet Özdoğanı 'silahla yağmaya teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 ay, 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay, 'mala zarar verme' suçundan 1 yıl 8 ay ve ruhsatsız silah (kalaşnikof) bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olmak üzere toplam, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa mehmet özdağan

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