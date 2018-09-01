Bursa'da lastiği patlayan minibüs devrildi: Çocuklarında bulunduğu 14 kişi yaralandı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Orhangazi güzergâhında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul Arnavutköy’den Bursa’daki bir düğüne gitmek üzere yola çıkan Asker Karakaş (30) idaresindeki 34 HR 2959 plakalı yolcu minibüsü, Bursa istikametine seyir halindeyken, Orhangazi tünelini geçtikten sonra lastiğinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan minibüs daha sonra yol ortasına devrildi.
İçerisinde 16 yolcunun bulunduğu yolcu minibüsünün devrilmesi ile birlikte kaza yerinde can pazarı yaşandı. Devrilen minibüse ilk müdahaleyi yoldan geçen araç sürücüleri yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.
Kaza mahalline çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 14 yaralı ambulanslarla Orhangazi, Bursa ve Yalova’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan olmadığı belirlenirken, otoyolda trafik tek şeritten sağlandı. (İHA)
Sınır kapısında polisleri şaşkına çeviren olay! Valizin içinden kadın çıktı
ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir garip Kuzey Kore uyarısı: Vasiyetinizi hazırlayıp gidin
Kenan Sofuoğlu için seferber oldular
İki sunucu birbirine girdi
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!
Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor
Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşması İYİ Partiyi karıştırdı
Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!
Tuz Gölü'nde ürküten tablo! Hepsi teker teker ölüyor
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum