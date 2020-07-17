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  4. Bursa’da lavaşın arasında 500 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

Bursa’da lavaşın arasında 500 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 01:26 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde lavaş ekmek arasına sarılmış 500 gram satışa hazır plaka esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Bursa’da lavaşın arasında 500 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

Jandarma ekipleri, Bursa’nın İnegöl ilçesine uyuşturucu madde getirildiği bilgisini aldı. İnegöl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler söz konusu ticari aracı takibe başladı.

İnegöl girişinde durdurulan araçta bulunan sürücü A.Y. (41) ve yolcu olan A.Z. (22) ve H.S. (21) isimli Suriyeli şahısların üstünde ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramada araç içinde lavaş ekmeğe sarılı satışa hazır 500 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili taksi sürücüsünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken diğer iki şahsın sorgulamaları ise sürüyor. (İHA)


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