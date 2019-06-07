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Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 17:25 | Son Güncelleme

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kıraathanede arkadaşlarıyla oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden 72 yaşındaki kişi, ağır yaralandı.

Bursa'da maganda dehşeti! Bir anda masaya yığıldı

Olay, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla kahvede oturan Mülayim Hastürk (72) biranda masaya yığıldı. Bunun üzerine Hastürk'ün durumunu gören arkadaşları yaptıkları kontrollerde sırtından kan geldiğini gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hastürk'e ilk müdahalede bulundu. İlk görünüşte hayati tehlikesi olan Hastürk, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mermiyi kimin ateşlediği konusunda, polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

"PAT DİYE SES GELİNCE, MASAYA YIĞILDI"

Kahvede oturduklarını ifade eden Sabit Balkan, "Sohbet ediyorduk. Bir anda pat diye bir ses gelince, masaya yığıldı. Sonra sırtında saçma gibi bir şey vardı. Sırtı açılmıştı. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Biri, rastgele ateş etti gibi duruyor" dedi.

Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı. (İHA)

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Bursa maganda kurşun

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