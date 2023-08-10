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Bursa'da 'makas' terörü! Zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

10.08.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil, aynı istikamette giden iki otomobile çarptıktan sonra takla atarak karayolunda ters şekilde durdu. Üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Bursa'da 'makas' terörü! Zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Korkunç kaza, gece yarısı Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan Bozüyük istikametine giden İlker G. (32) yönetimindeki otomobil, makas atarak ilerlediği sırada aynı istikamette seyir halinde Doğancan A. (22) yönetimindeki otomobil ile Zafer O. yönetimindeki otomobile çarptı. Zincirleme kazadan sonra makas atan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp ters şekilde durdu.

YARALILAR VAR

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Emine G. (28), İsa Ö. (19) ve Özcan K. (22) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından yaralılar sıkıştıkları araçlardan çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun hafif olduğu diğerlerinin ise tedavi altına alındığı öğrenildi.

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Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı karayolunda güvenlik önlemi alırken, trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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trafik kazası Bursa

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