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Bursa'da manzara değişmedi! Onlarca kişi düğünde halay çekti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2020 09:25 | Son Güncelleme

Bursa’da koronavirüs tedbirlerinin uyulmadığı düğün sahibi 3 kişiye 3 bin 150'şer lira, maske takmayan 4 kişiye ise 900'er lira ceza kesildi. Bakan Koca'nın vaka sayıları ile ilgili uyardığı ilde yapılan düğünde yasaklar yine hiçe sayıldı. Onlarca kişi el ele tutuşup halay çekti.

Bursa'da manzara değişmedi! Onlarca kişi düğünde halay çekti

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulus Mahallesi Uzun Hasan Sokak'ta koronavirüs tedbirlerine uyulmadan düğün yapıldığı ihbarını aldı.

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Sokağa giden ekipler, onlarca kişinin el ele tutuşarak, halay çektiğini gördü. Ekipler, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmayan düğünü sonlandırdı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan kurallara uymayan düğün sahibi 3 kişiye 3 bin 150’şer liradan toplam 9 bin 450 lira, düğünde maske takmayan 4 kişiye ise 900’er liradan 3 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

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Öte yandan düğünde onlarca kişinin el ele tutuşarak halay çektiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA

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