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  4. Bursa'da markete giren silahlı gaspçı, 3 bin lira ve cep telefonunu alıp kaçtı

Bursa'da markete giren silahlı gaspçı, 3 bin lira ve cep telefonunu alıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:06 | Son Güncelleme

Bursa'da silahlı gaspçı, girdiği market çalışanından 3 bin lira ile kasiyerin telefonunu alarak kayıplara karıştı. Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşı ile birlikte markette oturan kasiyer M.A.A., elinde tabanca ile birisinin girdiğini görünce ne yapacağını şaşırdı. Montu ile yüzünü kapamaya çalışan hırsız, kasadaki 3 bin lirayı ve M.A.A.'nın cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, kapı ve camlardan parmak izi aldı. Kasadaki bozuk 5 liralara dokunmayan hırsızın yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

SİLAHLI GASPÇI KAMERADA

Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde silahlı soyguncu elindeki tabancayla iş yerine girerek kasaya yöneldiği, elindeki tabancayı kasiyere tutarak paraları ve cep telefonu gasp ederek hızla kaçtığı görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
gasp Bursa market soygun

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