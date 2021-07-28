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  4. Bursa'da maskesiz, mesafesiz korona matinesi tepki çekti: Kendini bilmezler için tekrar evde kalamayız

Bursa'da maskesiz, mesafesiz korona matinesi tepki çekti: Kendini bilmezler için tekrar evde kalamayız

28.07.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ederken, Bursa'da düzenlenen kadınlar matinesinde bir araya gelen yüzlerce maskesiz kadının mesafesiz görüntüsü dehşete düşürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, birçok kişi, "Virüse inanmayanlar için evde kaldık, maske takmayanlar olduğu için evde kaldık, sokağa çıkma yasağına uymayanlar olduğu için evde kaldık, bu kendini bilmezler için tekrar evde kalamayız" dedi.

Son dönemde yaşanan maske ve sosyal mesafe zafiyeti, aşı ihmali ve karşıtlığıyla birleşti. Aşılarını olmayan veya tamamlamayanların, Türkiye’de de AVM’ler ile sosyal ve kültürel mekanlara alınmaması konuşuluyor.

Gençler arasında, aşı süreçlerini tamamlamayanların üniversitelere alınmaması da tartışılıyor. Tüm bunlar tartışılırken ünlü bir müzik grubunun Bursa'da bir mekanda düzenlediği kadınlar matinesine ait görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

''KAPIDAN DÖNENLER KUSURA BAKMASIN''

Müzisyenlerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımında, “Bursa Kadınlar Matinemiz’de, yine full’dük. 1000 kişilik mekanlar, bize yetmiyor. Kapıdan geri dönenler de, kusura bakmasın” şeklindeki ifadeleri de dikkat çekti.
Pistte üst üste adım atacak yer bırakmayan kadınların korona matinesinin görüntüleri sosyal medyada da tepkiye yol açtı. Binlerce öğrencinin eğitim öğretime başlamasına sayılı günler kala ortaya çıkan bu görüntüler, bu kadarına da pes dedirtti.

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GÖRÜNTÜLERİ GÖRENLER İSYAN ETTİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin altına yorum yapan vatandaşlar, "Virüse inanmayanlar için evde kaldık, maske takmayanlar olduğu için evde kaldık, sokağa çıkma yasağına uymayanlar olduğu için evde kaldık, bu kendini bilmezler için tekrar evde kalamayız" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Bursa
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