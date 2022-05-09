HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da metroda kavga! Suriyelilere saldırıldı iddiası sonrası Valilikten açıklama geldi

Bursa'da metroda kavga! Suriyelilere saldırıldı iddiası sonrası Valilikten açıklama geldi

09.05.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da metro istasyonunda sigara içen Suriyeli kişiye saldırıldığı iddia edilmişti. Söz konusu iddia sonrası Bursa Valiliğinden açıklama geldi. Gözaltına alınan şahısların birbirinden şikayetçi olmadıkları belirtilirken şahısların ikisinin de Türk vatandaşı olduğu ifade edildi.

Bursa'da metroda kavga! Suriyelilere saldırıldı iddiası sonrası Valilikten açıklama geldi

Bursa'da Acemler Metro İstasyonunda yaşananlar sosyal medyada gündem yarattı. Metro istasyonunda sigara içen bir kişi kendisini uyaranlara küfür etti. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle hem metro seferi aksadı hem de durak içinde gergin anlar yaşandı. Görüntüler 'sigara içen Suriyeli kişiye saldırıldı' şeklinde sosyal medyada hızla yayıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Bursa Valiliği tarafından yapılan basın duyurusuna göre; yabancı uyruklu oldukları iddia edilen şahısların Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Yapılan açıklamada gözaltına alınan şahısların birbirlerinden şikayetçi olmamaları üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldıkları da belirtildi.

2

Bursa Valiliğinin olaya ilişkin yaptığı açıklama şöyle;

Sosyal medyada yer alan 08.05.2022 günü 22.30 sıralarında bir metro istasyonunda iddiaya göre yabancı uyruklu şahısların sigara içmeleri sonucu çıkan kargaşa ile ilgili olarak;

Bahse konu kargaşanın Acemler Metro İstasyonunda sigara içme iddiası üzerine özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi esnasında olduğu, gözaltına alınan şahısların birbirlerinden şikayetçi olmamaları üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldıkları, şahısların her ikisinin de Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

dsfsd

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güldür Güldür Nureddin Nebati yayınlandı mı?Güldür Güldür Nureddin Nebati yayınlandı mı?
Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'
Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

Terör örgütü PKK yandaşları Türklere saldırdı! Yaralılar var

Terör örgütü PKK yandaşları Türklere saldırdı! Yaralılar var

Ferdi Kadıoğlu'ndan olay sözler! "Tuzağa düşürüldük..."

Ferdi Kadıoğlu'ndan olay sözler! "Tuzağa düşürüldük..."

Yoga kursunda hipnozlu tecavüz!

Yoga kursunda hipnozlu tecavüz!

Dizel ve benzin için son yaklaşıyor! Kritik tarih 2035, Türkiye de ise...

Dizel ve benzin için son yaklaşıyor! Kritik tarih 2035, Türkiye de ise...

Bağ evinde jandarmaya böyle yakalandılar!

Bağ evinde jandarmaya böyle yakalandılar!

İlginizi Çekebilir

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Modaya uydu! Sütyensiz sahne tarzı

Modaya uydu! Sütyensiz sahne tarzı

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.