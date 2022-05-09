Bursa'da metroda kavga! Suriyelilere saldırıldı iddiası sonrası Valilikten açıklama geldi

Bursa'da Acemler Metro İstasyonunda yaşananlar sosyal medyada gündem yarattı. Metro istasyonunda sigara içen bir kişi kendisini uyaranlara küfür etti. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle hem metro seferi aksadı hem de durak içinde gergin anlar yaşandı. Görüntüler 'sigara içen Suriyeli kişiye saldırıldı' şeklinde sosyal medyada hızla yayıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Bursa Valiliği tarafından yapılan basın duyurusuna göre; yabancı uyruklu oldukları iddia edilen şahısların Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Yapılan açıklamada gözaltına alınan şahısların birbirlerinden şikayetçi olmamaları üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldıkları da belirtildi.

Bursa Valiliğinin olaya ilişkin yaptığı açıklama şöyle;

Sosyal medyada yer alan 08.05.2022 günü 22.30 sıralarında bir metro istasyonunda iddiaya göre yabancı uyruklu şahısların sigara içmeleri sonucu çıkan kargaşa ile ilgili olarak;

Bahse konu kargaşanın Acemler Metro İstasyonunda sigara içme iddiası üzerine özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi esnasında olduğu, gözaltına alınan şahısların birbirlerinden şikayetçi olmamaları üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldıkları, şahısların her ikisinin de Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





