Bursa'da mezarlıkta kan donduran olay! Doktor böyle bulundu

Olay, merkez Osmangazi İlçesinde bulunan Hamitler Kent Mezarlığında meydana geldi.

ARACIYLA BABASININ MEZARINA GELDİ

Edinilen bilgiye göre lüks aracı ile mezarlığa gelen 45 yaşındaki Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Bölümünde görev yapan Pratisyen Hekim Mehmet Şen aracını bırakıp aldığı taburesiyle babasının mezarı başına geldi.

DUA EDİP, BABASINDAN HELALLİK İSTEDİ

Burada ilk olarak dua eden Şen, daha sonra babasından helallik istedi. Sonrasında ise yanında getirdiği ruhsatsız silahla başına ateş ederek intihar etti.