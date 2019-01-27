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Bursa'da mide bulandıran olay! 65 yaşındaki sapık böyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2019 12:20 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde bir markette, Suriye uyruklu 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.A. (65) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da mide bulandıran olay! 65 yaşındaki sapık böyle yakalandı

Suriye uyruklu yaşı küçük kızı taciz ettiği iddia edilen H.A.'nın görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılarak ilçede büyük tepkiye neden oldu.

Bunun üzerine İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüpheliyi ve adresini tespit etti. Evinde gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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