Bursa'da mide bulandıran olay! 65 yaşındaki sapık böyle yakalandı

Suriye uyruklu yaşı küçük kızı taciz ettiği iddia edilen H.A.'nın görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılarak ilçede büyük tepkiye neden oldu.
Bunun üzerine İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüpheliyi ve adresini tespit etti. Evinde gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
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