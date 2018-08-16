Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Mustafakemalpaşa ilçesinde geçen nisan ayında meydana gelen olayda, Burak T., ziyarete gittiği yakınlarının kızı D.A.'yı odada sıkıştırıp, boğazını sıktı, cinsel istismara kalkıştı. D.A.'nın çığlıklarını duyan annesi, kızını son anda kurtardı. Şikayet sonrası yakalanan gözaltına alınan Burak T., mahkemece tutuklandı.

32 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Hakkında Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak' suçundan 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Burak T.'nin yargılanmasına başlandı. D.A.'nın gelmediği duruşmada hazır bulunan tutuklu sanık Burak T. yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.

MAHKEME DURUŞMAYI ERTELEDİ

Mahkemede ifade veren D.A.'nın annesi ve babası sanığın gerçekleri söylemediğini belirtip, cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken sanığın tahliye istemini kabul etmedi.

"EN YÜKSEK CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ"

Yargılamayı takip eden Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri adliye sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Derneğin Bursa Hukuk Sorumlusu avukat Mine Rana Dayıoğlu, bu tür olayları sonuna kadar takip ettiklerini belirtip, "Yaşanan istismar olayları her geçen gün artmaktadır. Bu korkunç tablo karşısında tüm sivil toplum kuruluşları, alanında uzman akademisyenler, devletin ilgili kuruluşları ve siyasilerimizin omuz omuza bir mücadeleye girişmemiz gerektiği görülmektedir. Sanığın en yüksek cezayı almasını istemekteyiz. Çocuk bedene uzanan kirli ellere karşı beraber mücadele etmemiz gerekmektedir. Mücadelemize ve çocuklarımız için güzel ve yaşanılabilir bir alan yaratabileceğimize olan inancımız sonsuzdur" dedi. Dernek üyeleri açıklamanın ardından dağıldı. (DHA)

