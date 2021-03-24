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Bursa'da mobilya fabrikasında yangın

24.03.2021 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, başka bir mobilya fabrikasına daha sıçradı. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Bursa'da mobilya fabrikasında yangın

Yangın, saat 00.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, 2'nci Cadde üzerinde bulunan mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan başka bir mobilya fabrikasına da sıçradı. Yangını fark eden bazı işçiler fabrika binasını terk ederken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri fabrikada kalan işçilerin tahliye edilmesi için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)

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yangın Bursa

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