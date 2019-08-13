HABER

Bursa'da motosiklet ile kamyon çarpıştı! 1 ölü 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 07:10 | Son Güncelleme

Bursa'da kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa'da motosiklet ile kamyon çarpıştı! 1 ölü 1 yaralı

Ali Aydın (38) yönetimindeki plakasız motosiklet, İznik-Orhangazi kara yolu Çakırca köyünde Doğan Heral idaresindeki 16 JZP 49 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, kask takmayan motosiklet sürücüsü Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan İsa Gül de yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ambulansıyla İznik Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazanın ardından korkup otostop çekerek Yalova'ya gittiği öğrenilen kamyon sürücüsü Aydın, jandarma ekipleri tarafından burada gözaltına alındı.

(AA)

Kylie Jenner'dan doğum günü pozlarıKylie Jenner'dan doğum günü pozları
Kadıköy'de korkutan yangın!Kadıköy'de korkutan yangın!
Kadıköy'de çatı katı alev alev yandıKadıköy'de çatı katı alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik kazası ali aydin doğan heral

En Çok Okunan Haberler

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Fight Kulüp şarkısı sosyal medyanın diline düşmüştü! Ünlü rapçi gözaltına alındı

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şile’de otel yangını

Şile’de otel yangını

Kadıköy'de korkutan yangın! Binanın çatısı bir anda alev aldı!

Kadıköy'de korkutan yangın!

Balıkesir'de eğlence mekanı önünde silahlı saldırı!

Balıkesir'de eğlence mekanı önünde silahlı saldırı!

Marmara Adası'ndaki yangının bilançosu belli oldu! Tam 80 hektar alan kül oldu

Korkunç bilanço belli oldu! Tam 80 hektar alan kül oldu

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Eşiyle tartıştı çatıya çıkarak intihara kalkıştı

Eşiyle tartıştı, intihara kalkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.