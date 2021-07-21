Bursa'da motosiklet üzerinde taşınan koyunu görenler hayrete düştü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çelebi Mehmet bulvarında motosiklette iki kişinin aralarına aldığı koyunu görenler gözlerine inanamadı.
Baba ve oğlun hayvan pazarından aldıkları hayvanı motosikletle kesim alanına götürdüğü anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Kameralara yansıyan görüntüde baba ve oğul motosiklet üzerinde aralarına aldıkları koyunla yaklaşık 15 kilometre giderek kesim alanına ulaştı.
Neyse ki hayvanın sakinliği bir kazaya sebebiyet vermeden yolculuk tamamlandı.
(İHA)
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