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  4. Bursa'da motosiklet üzerinde taşınan koyunu görenler hayrete düştü

Bursa'da motosiklet üzerinde taşınan koyunu görenler hayrete düştü

21.07.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da baba ve oğul, koyunu kesim alanına götürmek için motosiklet üzerinde götürdü.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çelebi Mehmet bulvarında motosiklette iki kişinin aralarına aldığı koyunu görenler gözlerine inanamadı.

Baba ve oğlun hayvan pazarından aldıkları hayvanı motosikletle kesim alanına götürdüğü anlar cep telefonu ile görüntülendi.

15 KİLOMETRE YOL KATETTİLER

Kameralara yansıyan görüntüde baba ve oğul motosiklet üzerinde aralarına aldıkları koyunla yaklaşık 15 kilometre giderek kesim alanına ulaştı.

Neyse ki hayvanın sakinliği bir kazaya sebebiyet vermeden yolculuk tamamlandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bursa
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